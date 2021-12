Vaccino covid Lazio, al via prenotazioni booster per 16-17 anni

E per i fragili dai 12 ai 15 anni

Nel Lazio "sono partite le prenotazioni" per il richiamo di vaccino anti Covid, o dose booster, destinato ai ragazzi di 16-17 anni e ai fragili dai 12 ai 15 anni. "Sono online con le consuete modalità". Lo annuncia all'Adnkronos Salute l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. Le prenotazioni saranno possibili a partire dalla mezzanotte. I booster per la fascia 12-15 anni con elevata fragilità saranno motivati da patologie concomitanti/preesistenti come da elenco riportato nell'allegato 2 della circolare del Ministero della Salute.