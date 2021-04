Vaccino Covid Lazio, boom prenotazioni fascia 62-63 anni

Vaccino Covid nel Lazio, "in 12 ore sono già 33.005 le persone assistite con età compresa tra i 62-63 anni che hanno effettuato la prenotazione sul portale regionale". Lo rende noto l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato. Le prenotazioni per la fascia 62-63 anni sono state aperte stanotte. "Un ottimo risultato che si somma alle prenotazioni degli over 70 nella fascia 70-79 anni, che hanno superato le 400mila. Vaccinarsi è importante", sottolinea D’Amato.

"Noi mettiamo a disposizione i vaccini così come ci vengono forniti", evidenzia D'Amato in occasione di una visita all'hub vaccinale dell'ospedale San Giovanni di Roma, con il presidente della Regione Nicola Zingaretti. "L'obiettivo nostro rimane di raggiungere l'immunizzazione entro l’estate - aggiunge -. Per arrivare a questo dobbiamo avere una certezza delle consegne delle dosi che ancora oggi non abbiamo in maniera continuativa".

"Abbiamo oltre un milione e 200mila prenotati tra le prossime settimane e il mese di maggio - spiega ancora - E' uno sforzo importante. Quello che chiediamo è che ci sia la garanzia della periodicità delle forniture".