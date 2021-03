Vaccino covid Lazio over 70, via a prenotazioni: cosa serve, come funziona

(Adnkronos)

Il Lazio apre le prenotazioni per il vaccino covid riservato agli over 70. Il via a mezzanotte tra l'8 e il 9 marzo, come annuncia l'assessore alla Sanità della regione, Alessio D'Amato. "La notizia" della circolare ministeriale sul vaccino AstraZeneca agli over 65 "ci conforta, ci consente di procedere per classi d'età. Da stanotte a mezzanotte apriremo le prenotazioni per il vaccino anti-Covid agli over 70", dice a Sky Tg24. La regione si è affidata alla piattaforma La prenotazione si effettua online sulla piattaforma https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome per la prenotazione: sono necessari i dati contenuti nella tessera sanitaria. La scorsa settimana si è aperto l'iter per i cittadini di 79 e 78 anni, nati nel 1942 e 1943.

"La circolare del ministero della Salute - commenta D'Amato - fa chiarezza sul vaccino AstraZeneca, sull'efficacia, che è stata messa un po' in discussione. Ma riconcilia anche con l'indicazione dell'agenzia europea Ema, secondo cui questo vaccino è utilizzabile dai 18 anni in su. L'Italia si riallinea all'indicazione di Ema e per noi questo è importante".

La circolare del ministero della Salute chiarisce che il vaccino covid Astrazeneca potrà essere somministrato anche agli over 65 in Italia. Il vaccino protegge sia dallo sviluppo della malattia indotta da Sars Cov-2 sia dalle forme gravi o addirittura mortali del Covid-19.



Nel Lazio, aggiunge, "stiamo cercando di limitare le chiusure, seguendo la curva epidemiologica. L'impegno è vaccinare, vaccinare, vaccinare- Se ci sono indicazioni nazionali" di ulteriori restrizioni o di un'Italia tutta arancione o rossa "ci adeguiamo e la rispetteremo. Ma vorremmo che le buone pratiche vaccinali siano estese a tutto il Paese. Dobbiamo correre, il fattore tempo è fondamentale. Tutte le misure sono state proporzionate all’andamento epidemiologico. Siamo forse la Regione che più è rimasta in zona gialla e tentiamo ancora di lavorare al nostro meglio. Abbiamo già vaccinati 55.000 professori e ne abbiamo 130.000 prenotati. Dobbiamo correre, il fattore tempo è fondamentale".