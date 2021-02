Vaccino covid Lazio, per over 80 ci sono anche i 'sostituti'

(Adnkronos)

Il Lazio sfrutta anche la panchina per il vaccino covid agli over 80. "E' stata superata la quota di 30mila 'over 80' che hanno ricevuto il vaccino anti-Covid nel Lazio. Siamo la prima Regione italiana per copertura vaccinale degli anziani. Le operazioni di somministrazione si stanno svolgendo regolarmente e abbiamo un tasso di confermata presenza superiore al 98%", ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, intervenendo a 'Radio24'.

"Al momento la panchina è stata utilizzata per completare il 2% dei 'no show'. Il metodo israeliano funziona", ha aggiunto, spiegando che con successo vengono 'schierati i sostituti' quando il soggetto destinato a ricevere la dose non si presenta. "Ad oggi sono oltre 236 mila le prenotazioni degli 'over 80' e di queste l’86% eseguite con modalità online e il 14% con modalità telefonica. Con le dosi a disposizione dovremmo concludere nel mese di aprile le somministrazioni per gli over 80 e subito dopo partiremo con le persone estremamente vulnerabili e la fascia over 70 anni".