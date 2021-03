Vaccino covid Lazio, vaccinazioni in cliniche private: quando si parte

(Adnkronos)

La lotta al coronavirus passa per la vaccinazione e nel Lazio, dopo metà marzo, scendono in campo anche le cliniche private per contribuire alla campagna di immunizzazione della popolazione, con una media che dovrebbe arrivare fino a 5mila vaccinazioni al giorno. "Non prima di metà marzo dovremmo partire con le vaccinazioni ai cittadini nelle nostre strutture, al momento circa 60 nella Regione. In media ogni giorno dovremmo arrivare a fare fino a 5mila immunizzazioni" afferma all'Adnkronos Salute Jessica Faroni, presidente di Aiop (Associazione Italiana dell'Ospedalità Privata) Lazio. "Abbiamo deciso di dare un contributo importante - aggiunge - non siamo con le mani in mano". Nelle cliniche private del Lazio "dovremmo poter fare il vaccino J&J che dovrebbe essere disponibile da metà marzo dopo l'ok dell'Ema e dell'Aifa", avverte Faroni.

Il modello che vedrà le strutture private contribuire alla campagna di vaccinazione della Regione Lazio "non l'ho inventiamo ora ma già lo facciamo, ad esempio nell'Asl Roma 1 a Villa Tiberia si fanno i vaccini - ricorda la presidente -. Non è semplice organizzare la macchina operativa perché c'è una burocrazia molto complessa che abbiamo già affrontato per fare i vaccini ai nostri operatori sanitari. Nelle strutture che saranno messe a disposizione per fare i vaccini ci dovrà essere sempre un medico, almeno un infermiere e un amministrativo. E' una bella sfida".

Nell'accordo con l'assessorato alla Sanità della Regione Lazio è previsto un contributo per le strutture? "Molto simile a quello che i medici di famiglia coinvolti nella campagna vaccinale, più o meno sui 12 euro a dose - risponde Faroni -. Quasi simbolico, ma come categoria stiamo vivendo un momento molto drammatico e vogliamo aiutare a venirne fuori".