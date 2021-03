Vaccino Covid Lombardia, Fontana azzera cda Aria dopo disagi Cremona

(Adnkronos)

Aria finisce ‘commissariata’. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha azzerato il cda della società sotto accusa per i disagi che si sono verificati, in particolare a Cremona, nella campagna vaccinale. Da quanto apprende l’Adnkronos, Aria sarà affidata a un amministratore unico. Confermato il direttore generale Lorenzo Gubian, in carica da pochi mesi.

Intanto è ripresa a pieno ritmo l'attività presso l'hub di Cremona Fiere dopo che sabato, a causa di un errore sul sistema di prenotazioni, presso la struttura, capace di accogliere a regime fino a 1.200 persone, si sono presentate meno di 100 persone, a fronte delle 600 attese per la somministrazione del vaccino anti-Covid.