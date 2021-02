Vaccino covid Moderna, consegna dosi in ritardo

(Adnkronos)

Vaccino Moderna in ritardo. Non arriveranno come previsto questa settimana le dosi destinate alle Regioni per poter vaccinare la fascia di popolazione più fragile come gli anziani impossibilitati a muoversi. A quanto apprende l'Adnkronos Salute, ieri sera è arrivata dalla struttura del commissario Arcuri per l'emergenza Covid una mail alle Regioni in cui si comunica "che le dosi Moderna, a voi destinate nella settimana corrente, non sono ancora arrivate nell’Hub di Pratica di Mare".

Nella mail - che l'Adnkronos Salute ha potuto leggere - si fa riferimento a un possibile "aggiornamento" oggi "circa le tempistiche presunte di arrivo delle dosi presso i punti di destinazione indicati" dalle Regioni. "Stiamo facendo il possibile affinché il vaccino sia nelle vostre disponibilità nel più breve tempo possibile", assicura la struttura commissariale. Si tratta della seconda consegna di vaccino Moderna all'Italia.