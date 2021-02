Vaccino over 80 Lazio allo Spallanzani, Vaia: "Batteremo covid" - Video

(Adnkronos)

Il Lazio avvia le vaccinazioni contro il coronavirus per gli over 80. Partenza allo Spallanzani, con i primi cittadini a ricevere il siero. "Da oggi nasce una certezza che non è più speranza. Vedere gli anziani gioiosi che ti ringraziano è il messaggio più bello, vale tanto. Noi sconfiggeremo il virus”, ha detto Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani, all’inaugurazione della campagna.

Andiamo a fare il vaccino tranquilli, senza alcuna preoccupazione. Anzi, non vediamo l’ora, almeno potremmo uscirne. Non abbiamo avuto difficoltà nel prenotarci. Abbiamo fatto tutto in pochi minuti”. Così all’Adnkronos Alberto e Maria, coppia di 80 anni, prima di entrare allo Spallanzani per sottoporsi al vaccino.



“Oggi qui allo Spallanzani c’è un grande clima di speranza. In questo piazzale mesi fa abbiamo raccontato la tragedia che ci stava venendo addosso. Da oggi inizia la vaccinazione per gli over 80”, è stato il commento del presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti aggiungendo: “Oltre 3000 le persone già vaccinate oggi, che si uniscono ai 20mila in totale vaccinati nelle rsa e negli ospedali. Iniziare con questa fascia è un segnale di grande speranza”.

"Per gli over 80 sono 210mila le prenotazioni - ha proseguito Zingaretti - e tutti hanno ricevuto la data, l’orario e l’sms, alcuni giorni prima, che conferma sia l’appuntamento sia il giorno del richiamo. Come abbiamo detto non è finita - conclude - ma incontrare e salutare i nostri anziani, che hanno rischiato più di tutti la vita per il covid, è stato bellissimo”.