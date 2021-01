(Adnkronos)

"Pfizer e BioNTech hanno sviluppato un piano che consentirà l'aumento delle capacità di produzione in Europa" e permetterà di fornire dosi di vaccino anti-Covid "significativamente più elevate nel secondo trimestre" dell'anno. Ad annunciarlo sono state le due aziende farmaceutiche, che in una nota hanno spiegato cosa c'è dietro al taglio delle consegne e ai ritardi conseguenti segnalati per i prossimi giorni.

Per mettere in campo il piano di incremento produttivo, è la motivazione comunicata, "sono necessarie alcune modifiche dei processi di produzione. Di conseguenza, la nostra struttura a Puurs, in Belgio, subirà una riduzione temporanea del numero di dosi distribuite nella prossima settimana. Torneremo al programma originale di consegne nell'Unione europea a partire dalla settimana del 25 gennaio", assicurano Pfizer e BioNTech.

E' previsto poi "un aumento delle consegne a partire dalla settimana del 15 febbraio - aggiungono - che ci consentirà di consegnare l'intera quantità di vaccino per cui ci si è impegnati nel primo trimestre e molto di più nel secondo trimestre".

