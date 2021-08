Vaccino Covid, Pfizer: "In Usa a 5-11enni possibile entro l'inverno"

Il via libera al vaccino Covid di Pfizer per i bimbi dai 5 agli 11 anni negli Usa potrebbe arrivare entro l'inverno. A riferirlo alla 'Cnbc' è Scott Gottlieb, componente del board di Pfizer ed ex capo della Fda statunitense. "Se la Food and drug Administration si attiene alla sua normale tempistica - ha spiegato l'esperto in un'intervista - ci si aspetterebbe che la revisione sia di 4-6 settimane per una potenziale autorizzazione all'uso di emergenza", e questo collocherebbe il verdetto "in una timeline" che è "tardo autunno, inizio dell'inverno".

Questo considerato che i dati degli studi dell'azienda sul vaccino per questa fascia d'età "dovrebbero essere disponibili a settembre" e quindi presentati alla Fda nello stesso mese. E che "probabilmente la domanda non verrà presentata fino a un certo punto in ottobre".