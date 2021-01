Vaccino covid Pfizer, Sileri: "Ritardo è superato"

“Il ritardo di Pfizer è superato, consegneranno nella prossima settimana il numero di dosi attese, poi verrà fatto il recupero di quelle mancanti”. Lo ha detto a Timeline, a Sky TG24, il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri. Parlando poi delle dosi che potrebbero arrivare dopo l’approvazione del vaccino di AstraZeneca, che potrebbero essere meno di quelle attese, Sileri ha spiegato che “se la linea di produzione di AstraZeneca non consente di produrre quel numero di dosi non è colpa del governo italiano o dell’Europa. Dobbiamo fidarci di ciò che ci viene detto dall’industria in questo momento, non c’è altra soluzione. Le dosi saranno verosimilmente inferiori alle attese. Speriamo poi che il 29 gennaio ci sia l’ok, se non dovesse esserci ci sarà un ulteriore ritardo”.