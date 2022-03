Vaccino covid quarta dose, Usa verso sì per over 50

Gli Stati Uniti potrebbero dare il via libera alla quarta dose di vaccino covid per gli over 50. L'amministrazione Biden sta pensando al secondo booster di vaccino Pfizer-BionTech o Moderna contro Covid-19 per la popolazione dai 50 anni in su. La Food and Drug Administration, l'ente regolatorio statunitense, potrebbe autorizzare la quarta dose per questa fascia d'età all'inizio della prossima settimana, secondo fonti vicine alla questione. Lo rivela il 'New York Times'.

I funzionari sanitari federali hanno lungamente discusso la via da seguire, con alcuni fortemente favorevoli a un secondo booster ora e altri scettici. Ma, a quanto pare, si sarebbe trovata la quadra - si legge sul Nyt - attorno a un piano per dare agli 'over 50' la possibilità di un'ulteriore dose, nel caso in cui le infezioni dovessero aumentare di nuovo prima dell'autunno. In autunno, dicono i funzionari, gli americani di tutte le età, incluso chiunque riceva un booster questa primavera, dovrebbero nuovamente vaccinarsi contro Covid-19.