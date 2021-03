Vaccino covid, record Regno Unito: una dose ogni 27 secondi

(Adnkronos)

Il Regno Unito ha archiviato una giornata da record con 874.000 dosi di vaccino contro il coronavirus somministrate. I dati relativi a sabato 20 marzo costituiscono un primato: in pratica, è stata iniettata una dose ogni 27 secondi. Già venerdì 19 marzo la campagna di vaccinazione aveva raggiunto livelli altissimi, con 711.156 dosi inoculate. Nel paese, più di metà della popolazione adulta ha ricevuto almeno una dose. Gli effetti di tale sforzo si vedono quando si analizzano i dati relativi ai decessi: oggi sono stati registrati 33 morti in totale, una settimana fa erano 52. In 7 giorni, però, sono aumentati i nuovi positivi: oggi sono stati registrati 5.312 contagi rispetto ai 4.618 di domenica 14 marzo.