Vaccino Covid, Ricciardi: "Ignorante e criminale sconsigliarlo in gravidanza"

"Ignorante e criminale chi l'aveva sconsigliata" riguardo al vaccino anti-Covid in gravidanza. Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene all'università Cattolica di Roma, commenta così su Twitter la notizia della giovane mamma di Montano Antilia nel Salernitano, morta dopo essersi ammalata di Covid-19 mentre aspettava la sua seconda figlia. La piccola, fatta nascere prematuramente considerate le condizioni della madre, non ce l'aveva fatta. Due mesi dopo si è arresa anche la mamma, non vaccinata.