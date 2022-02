Vaccino covid, Salvini: "Meschino attaccarmi per una bambina di 9 anni"

Vaccino anti covid ai bimbi? "Se non ci sono sintomi o altre patologie pregresse, non si capisce perché farlo, attaccare Salvini per una bimba di nove anni mi pare meschino". Lo dice Matteo Salvini, ospite di Porta a Porta in onda stasera, con riferimento alla vaccinazione dei più piccoli. "Sui bambini non giochiamo", dice il leader della Lega. "Aspetto il tampone di domenica, per riabbracciare i miei figli e i miei genitori", spiega poi il leader della Lega riferendosi ai dieci giorni di quarantena dopo la positività al virus, rilevata il 3 febbraio scorso, che scadranno il 13 febbraio.