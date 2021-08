Vaccino covid senza prenotazione per i giovani, si parte dopo Ferragosto

Corsie preferenziali per i giovani nella campagna vaccinale anti-covid: andare negli hub senza prenotazione da dopo Ferragosto. ''Da dopo Ferragosto inizieremo con un'attività mirata per i più giovani" per quanto riguarda le vaccinazioni anti-covid "continuando sicuramente a pensare agli over 50, perché è una categoria che ha bisogno di implementare i numeri dei vaccinati ed è una categoria che con le varianti rimane sicuramente e rischio, però dobbiamo pensare alla riapertura delle scuole in sicurezza''. Così il commissario straordinario all'emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, oggi a Senise in provincia di Potenza. ''Il comitato tecnico scientifico ha posto come obiettivo sufficiente quello di raggiungere il 60% degli studenti vaccinati prima dell'inizio delle scuole e per fare questo, vista la molto buona propensione di questa categoria a vaccinarsi, il pensiero è quello di fare un piano che possa a partire da dopo Ferragosto permettere a questi giovani di arrivare negli hub con corsie preferenziali, praticamente senza prenotazioni - ha aggiunto - Questo lo faremo in un tutta Italia''.

''Dal 16 agosto in avanti avremo tre milioni di dosi in più rispetto a quello che pensavamo, grazie all'azione che ha fatto il presidente Draghi con la commissione europea. Dal 16 a fine mese avremo quindi circa 10 milioni di dosi a livello nazionale che ci permetteranno di continuare con un ottimo passo'', ha fatto sapere ancora Figliuolo aggiungendo: ''Oggi in Italia siamo come prime dosi al 69% e circa al 64% di persone vaccinate. Dobbiamo continuare a correre''.