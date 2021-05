Vaccino Covid, Silvestri: "Pericoloso parlare ora di immunità di gregge"

Sarebbe "pericoloso" in questo momento "pensare che i vaccini già funzionano nel dare immunità di gregge" contro Covid-19, "quando le percentuali di persone vaccinate sono ancora relativamente basse, come quelle attuali". Questo è "davvero il punto critico" secondo il virologo Guido Silvestri, docente alla Emory University di Atlanta.

"Questo atteggiamento - avverte su Facebook, in un post su quelli che chiama "negazionisti" della stagionalità del coronavirus pandemico - porterebbe a rilassare la campagna vaccinale, quando invece dobbiamo spingere tutti per vaccinare come matti, da adesso fino ad ottobre, in Italia come in Europa e Nord America, approfittando in pieno della tregua estiva - esorta lo scienziato italiano in forze negli Usa - per arrivare a quella quota, che molti situano attorno al 70-80%, che davvero permetterà di stroncare la diffusione di Sars-CoV-2".