Vaccino Covid, somministrate oltre 2 milioni di dosi in 7 giorni

Aumentano in Italia le vaccinazioni contro il coronavirus. Sono oltre due milioni i vaccini somministrati nell'ultima settimana, una media di oltre 285mila dosi al giorno, secondo i dati del report settimanale del governo sui vaccini anti-covid. La media di dosi iniettate negli ultimi sette giorni è in aumento rispetto alla settimana precedente.

Ad oggi sono 12,5 milioni le dosi somministrate in totale in Italia. Aumentano anche le forniture con 3,2 milioni in più, che portano il totale delle dosi distribuite alle Regioni a 15,6 milioni.

Negli ultimi 7 giorni, inoltre, sono aumentate le prime somministrazioni di vaccino agli over 80, che salgono di mezzo milione, passando in una settimana da 2,61 milioni a 3,13. In totale gli over 80 in Italia sono 4,5 milioni.