Vaccino Covid, Speranza: "Aumento significativo delle prime dosi"

Il green pass, obbligatorio dal 15 ottobre per i lavoratori pubblici e privati, spinge la vaccinazione in Italia, con un aumento significativo delle prime dosi negli ultimi giorni. Lo conferma il ministro della Salute, Roberto Speranza. "Negli ultimi giorni anche grazie alla scelte che abbiamo fatto, c'è stato un aumento significativo delle prime dosi e questo ci mette nelle condizioni di poter governare l'epidemia che però è ancora in corso e ci richiede attenzione e cautela", ha detto intervenendo in collegamento video, a 'Futura 2021', organizzato dalla Cgil a Bologna.

"Non dimentichiamo che siamo ancora dentro la pandemia - ha aggiunto - Abbiamo però risultati molto incoraggianti della campagna di vaccinazione anti Covid. Stamattina siamo al 77,4% delle persone vaccinabili che hanno completato il ciclo. Siamo ormai a 83 milioni e 600 mila dosi somministrate nel nostro Paese. Numeri significativi e che stanno crescendo".

I numeri della campagna di vaccinazione, ha concluso Speranza, "ci consentono di guardare con cautela ma con fiducia, ai prossimi mesi. Sono due parole che devono viaggiare insieme. E dobbiamo insistere sulla vaccinazione che è lo strumento che ci ha consentito di avere mesi diversi da quelli precedenti".