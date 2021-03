Vaccino covid Sputnik, Lombardia: "Estranea ad accordo per produrlo in Italia"

(Adnkronos)

Nessun coinvolgimento della Regione Lombardia nell'accordo per la produzione in Italia del vaccino anti-covid russo Sputnik V. A chiarirlo, dopo le notizie sulla possibile produzione in Brianza di 10 milioni di dosi del siero entro il 2021, è un comunicato del Pirellone.

"Regione Lombardia sottolinea la propria estraneità rispetto all'accordo citato, di cui è venuta a conoscenza solo in via indiretta tramite i media. Tale accordo - precisa - risulta infatti esclusivamente di profilo di diritto privato tra i contraenti" Adienne Pharma Biotech, azienda con sede a Lugano in Svizzera ma uno stabilimento produttivo a Caponago in Brianza, "e il fondo governativo russo Russian Direct Investment Fund".