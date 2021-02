Vaccino Covid Sputnik, "vantaggioso per tre motivi"

(Adnkronos) Il vaccino russo Sputnik V  "ha tre motivi che lo rendono particolarmente vantaggioso". A dirlo all'Adnkronos Salute, dopo i risultati pubblicati su 'Lancet' sull'efficacia, il primo è l'immunologo Mauro Minelli, responsabile per il Sud della Fondazione italiana di Medicina personalizzata.



"Quello dell'indiscutibile tollerabilità, un aspetto - sottolinea Minelli - che forse dovremmo cominciare a considerare con un minimo di attenzione perché è un punto a suo vantaggio; altro elemento è il costo molto competitivo rispetto agli altri vaccini prodotti; poi la conservabilità del vaccino, che non ha bisogno di molte attenzioni e può essere trasportato".



"Guardiamo quindi con grande attenzione all'ipotesi dell'inserimento del vaccino russo nella rosa dei vaccini che potranno essere somministrati" anche in Italia, conclude Minelli.