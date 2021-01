Vaccino Covid, Sudafrica lo pagherà 2,5 volte più di Ue

(Adnkronos)

Il Sudafrica pagherà il vaccino anti-Covid prodotto da AstraZeneca 2 volte e mezzo in più degli altri Paesi europei. Lo ha dichiarato il ministero della Sanità del Sudafrica, mentre il presidente Cyril Ramaphosa ha annunciato la morte del ministro di governo Jackson Mthembu, 62 anni, per complicanze legate al Covid-19 cui era risultato positivo l'11 gennaio. È il primo ministro sudafricano a morire per coronavirus.

Il Sudafrica, Paese africano più colpito dalla pandemia, ha ordinato almeno 1,5 milioni di dosi di vaccino all'indiana Serum Institute, che dovrebbero arrivare entro la fine di febbraio. Il prezzo per il Sudafrica è stato di 5,25 dollari, 4,32 euro, contro i 2,16 dollari, 1,78 euro, pagati dai membri dell'Unione europea.