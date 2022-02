Vaccino covid under 5, Burioni: "Potrebbe arrivare prima del previsto"

Il virologo sulle indiscrezioni riportare in un articolo del Washington Post: via libera Fda forse entro febbraio

"Buone notizie. Il vaccino" anti covid "per i più piccoli" dai 6 mesi ai 5 anni "potrebbe arrivare prima del previsto. Secondo indiscrezioni l'autorizzazione all'Fda verrebbe richiesta questa settimana, vero che sono indiscrezioni ma la fonte è autorevole". Lo evidenzia il virologo Roberto Burioni su Twitter, ripostando un articolo del Washington Post. Secondo il quotidiano Usa, che cita fonti ben informate, Pfizer e BioNTech, le aziende produttrici del vaccino, dovrebbero presentare alla Food and Drug Administration già martedì una richiesta di autorizzazione all'uso di emergenza per i bambini dai 6 mesi ai 5 anni. Il vaccino potrebbe essere disponibile molto prima del previsto, forse entro la fine di febbraio, dopo l'autorizzazione di un regime vaccinale a due dosi nelle prossime settimane.