Vaccino covid under 5, Crisanti: "Farlo a tutti sarebbe spreco di soldi"

Il virologo: "In quella fascia di età non corrono particolari pericoli"

"Penso che sarebbe uno spreco di soldi" immunizzare contro Covid i bambini sotto i 5 anni, "perché non corrono particolari pericoli". E' il pensiero espresso all'Adnkronos Salute da Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'università di Padova, in merito alla vaccinazione anti-Covid per i bambini da 6 mesi di vita ai 5 anni d'età. "Non ha senso - spiega il virologo - proporre una vaccinazione di massa, di popolazione, per questa fascia d'età".

In questo momento una richiesta di autorizzazione per la fascia d'età 0-5 anni è stata presentata in Europa da Moderna per il suo vaccino. La valutazione da parte dell'Agenzia europea del farmaco Ema è in corso.