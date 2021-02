Vaccino Covid, Viola: "Dose unica sarebbe un errore"

"Non possiamo giocare a dadi con la salute delle persone. Abbiamo vaccini (anti Covid, ndr) con un’efficacia altissima, che mantengono il titolo anticorpale alto a lungo, però devono essere somministrati nel modo giusto. Se abbiamo fretta rischiamo di non proteggere le persone e facilitare la generazione di varianti". Così a Buongiorno, su Sky TG24, Antonella Viola, immunologa dell’Università di Padova.

"Ci dobbiamo basare sui fatti – ha aggiunto -. Adesso abbiamo il vaccino J&J. Il vaccino J&J dice che una dose è sufficiente per avere la protezione. Allora usiamo quello con una dose, ma non cambiamo il metodo che è stato importante per ottenere risultati con Pfizer e Moderna, questo sarebbe un errore".