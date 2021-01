Vaccino Covid, von der Leyen: "Da AstraZeneca altre 9 milioni di dosi"

"Passo avanti sui vaccini. Astrazeneca consegnerà 9 milioni di dosi aggiuntive nel primo trimestre (in totale 40 milioni) rispetto all'offerta della settimana scorsa e inizierà le consegne una settimana prima del previsto". Lo ha annunciato su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, secondo cui l'azienda "amplierà anche la sua capacità di produzione in Europa".

L'emergere di varianti del coronavirus "solleva la minaccia imminente di una ridotta efficacia dei vaccini che sono stati approvati di recente, è cruciale prepararsi alla comparsa di queste varianti" si legge in una nota della Commissione europea, diffusa al termine di una videoconferenza tra la presidente Ursula von der Leyen e gli ad delle aziende farmaceutiche che hanno firmato contratti per i vaccini con Bruxelles (BionNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Curevac e Sanofi).

L'obiettivo della videoconferenza, si legge in una nota dell'esecutivo di Bruxelles, era quello di "avviare il lavoro sulla risposta europea per la bio-difesa". A questo scopo la Commissione creerà un'Autorità per la preparazione e la risposta d'emergenza (Hera) per mettere a punto "un approccio più strutturato di reazione alle pandemia, contribuendo ad anticipare le minacce e a individuare le risposte. In preparazione di Hera, è già stata lanciata una risposta pilota sulla preparazione europea alla bio-difesa. L'obiettivo è quello di finanziare lo studio e lo sviluppo di vaccini e aumentare la produzione a breve e medio termine, e anche di mirare alle varianti del Covid-19".

In questo contesto, sottolinea la nota, "l'industria sarà un partner importante, il lavoro con l'industria si focalizzerà sul miglioramento della risposta europea alla pandemia nel breve termine e sul contributo per affrontare le sfide più immediate legate al Covid". "La pandemia - prosegue la Commissione - ha sottolineato che le capacità di produzione (dei vaccini) sono un limite, è essenziale affrontare queste sfide".