Vaccino e green pass, Brosio contro Parenzo: "Mi fai vomitare"

"Mi fai vomitare". Scontro tra Paolo Brosio e Parenzo a L'aria che tira, dove la temperatura sale nelle discussioni su covid, green pass e vaccino. "Hai parlato di Costituzione sospesa... ma hai visto cosa è successo in questi 2 anni? Hai parlato di Costituzione sospesa... Vado ad accendere un cero a Medjugorje per farti tornare un po' di senno", dice Parenzo. "C'è solo il pensiero unico di Parenzo che passa solo le informazioni del ministero della Salute? Non penso che Parenzo sia la voce della verità, ognuno ha diritto di esprimere la sua opinione", replica Brosio. Lo scontro prosegue. "Tu metti in dubbio cose su cui la medicina ufficiale ha già dato risposte", dice Parenzo prima di citare una vecchia intervista di Brosio in cui si fa riferimento a alcol e cocaina. "Ora vieni a parlare del vaccino? Sei incredibile, te lo dico con affetto", dice Parenzo. "Stai parlando di una debolezza, di un periodo circoscritto e tu vieni a rinfacciarlo: mi fai vomitare"