"Vaccino Johnson&Johnson efficace in Paesi dove circolano varianti"

(Adnkronos)

Il vaccino Johnson&Johnson anti-Covid monodose di Janssen, divisione farmaceutica del gruppo americano J&J, è consigliato anche nei Paesi in cui circolano le varianti più contagiose del coronavirus Sars-CoV-2. Lo riferiscono esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), secondo quanto riportano diversi media francesi.

"Nei Paesi in cui la diffusione delle varianti è elevata e nei Paesi in cui ora disponiamo di informazioni sull'uso di questo vaccino per controllare le infezioni di Sars-Cov-2 causate da queste varianti, consigliamo di utilizzarlo", ha affermato Alejandro Cravioto, presidente del gruppo Oms sui vaccini, convocato per giudicare l'efficacia e la sicurezza del prodotto J&J, approvato anche in Ue nelle scorse settimane.