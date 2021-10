Vaccino Lazio, terza dose over 60: prenotazione dall'11 ottobre

Terza dose del vaccino anti Covid nel Lazio, da lunedì 11 ottobre 2021 al via la prenotazione anche per gli over 60. Ad annunciarlo l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

"Da lunedì 11 ottobre sarà possibile prenotare la dose addizionale (terza dose) del vaccino anti Covid-19 per gli over 60 anni che abbiano ricevuto la seconda dose da più di 180 giorni".

"Al via le vaccinazioni" per la terza dose "per gli operatori sanitari così come individuati dalla circolare del ministero della Salute del 27 settembre 2021: si parte con over 60 ad alto rischio di esposizione e comorbidità", ricorda l'assessore.