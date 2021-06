Vaccino Lombardia, l'appello ai giovani

"Vaccinarsi è facile. Aiutaci a ripartire, fallo anche tu!". E' l'invito che l'Aiop (Associazione italiana ospedalità privata) della Lombardia rivolge con un video agli under 30, per esortarli a prenotare la vaccinazione anti-Covid. Un'iniziativa lanciata "per coinvolgere i giovani e i giovanissimi in occasione dell'inizio di giugno, mese in cui gli under 30 potranno riservare il proprio posto per la vaccinazione", ricorda Aiop Lombardia. "Stiamo facendo tutti un grande sforzo. Ora occorre fare l'ultimo", è il messaggio.