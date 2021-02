Vaccino Moderna, "da Ue accordo per altri 300 milioni di dosi"

(Adnkronos)

L'Unione europea si prepara quasi a triplicare gli ordinativi del vaccino anti coronavirus di Moderna, per rispondere alla minaccia delle varianti e accelerare la campagna vaccinale. Secondo quanto anticipa il Financial Times, citando fonti a conoscenza della vicenda, la Commissione europea oggi annuncerà un accordo per ulteriori 150 milioni di dosi del vaccino con la casa farmaceutica Usa per quest'anno e un'opzione per altre 150 milioni di dosi per il prossimo anno.