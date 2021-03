Vaccino Moderna in under 12, al via test di fase 2-3

(Adnkronos)

Moderna inizia la sperimentazione di fase 2-3 del suo vaccino anti-Covid sui bambini sotto ai 12 anni. L'azienda americana dovrebbe arruolare "6.750 partecipanti pediatrici sani di età inferiore ai 12 anni", annuncia in una nota. Lo studio si svolgerà negli Stati Uniti e in Canada e sarà condotto in collaborazione con il National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid). I partecipanti saranno seguiti per 12 mesi dopo la seconda vaccinazione.

"Siamo lieti di iniziare questo studio di fase 2-3 del vaccino mRna-1273 in bambini sani negli Stati Uniti e in Canada e ringraziamo il Niaid e la Barda (Biomedical Advanced Research and Development Authority) per la loro collaborazione - ha affermato Stéphane Bancel, amministratore delegato di Moderna - Siamo incoraggiati dall'analisi preliminare dello studio di fase 3 'Cove' di mRna-1273 negli adulti dai 18 anni in su e questo studio pediatrico ci aiuterà a valutare la potenziale sicurezza e immunogenicità del nostro candidato vaccino Covid-19 per questa importante popolazione di giovani".