Concessa autorizzazione per l'immissione in commercio

Vaccino Novavax, arrivato il via libera dell'Ema che ha concesso oggi l'autorizzazione per l'immissione in commercio per i pazienti dai 18 anni. A base di proteine, è il quinto vaccino raccomandato nell'Ue. In due studi clinici, l'efficacia del 90% circa.