Vaccino obbligatorio, Bassetti: "Tempo scaduto, entro agosto si decida"

"Almeno il governo dica 'sì' o 'no' su alcune situazioni particolari"

"Sull'obbligo vaccinale si deve ascoltare la scienza perché non c'è più tempo e io auspicherei una decisione entro la fine di agosto. Almeno che il governo dica 'sì' o 'no' su alcune situazioni particolari ad esempio per chi è a contatto con il pubblico". Lo rimarca all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, che ritorna sulla questione dell'ampliamento dell'obbligo vaccinale.