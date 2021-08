Vaccino obbligatorio, Tajani: "Inevitabile se italiani non si vaccinano"

Vaccino obbligatorio? "Se si raggiunge l'obiettivo dell'immunità di gregge diventa inutile fare l'obbligo vaccinale. Certamente sarà obbligatorio avere il green pass per tutto il personale scolastico, se vogliamo evitare che ci siano nuove varianti. Dipende dagli italiani: è ovvio che se non si vaccinano sarà inevitabile andare verso l'obbligo vaccinale". Lo ha detto Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, ospite di Morning News su Canale 5.

"Non possiamo pensare di avere un altro anno di insegnamento a distanza, ne va della formazione dei nostri figli e dei nostri nipoti. Quindi il personale scolastico, insegnante e non, dovrà essere obbligato - se non è vaccinato - ad avere il Covid pass. Lo stesso discorso vale per chi lavora in grandi comunità", ha detto ancora Tajani, continuando: "Non dobbiamo vedere il green pass come un nemico, il nemico è il coronavirus".