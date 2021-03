Vaccino orale Covid, via alla sperimentazione

Una compagnia israelo-americana ha avviato la sperimentazione per un vaccino contro Covid-19 da somministrare per via orale. Un primo studio pilota sugli animali è stato completato, verificando lo sviluppo di anticorpi. Ora partirà la prima fase della sperimentazione clinica, scrive il 'Jerusalem Post'.

La ricerca è condotta da Oravax, compagnia formata dall'israeliana Oramed Pharmaceuticals Inc e l'americana Premas Biotech. Secondo il Ceo di Oramed, Nadav Kidron, un vaccino orale sarebbe molto più facile da distribuire, conservare, trasportare e somministrare.