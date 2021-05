Vaccino Pfizer, conservazione e temperature: le news

Novità sulla conservazione del vaccino Pfizer. "Abbiamo appena sottomesso a Ema la possibilità di conservare il vaccino tra 2 e 8 gradi per un mese, una volta uscito dal box di conservazione con cui viene trasportato" ha annunciato Valentina Marino, direttrice medica di Pfizer Italia, ospite di RaiNews24.

Quanto alla distribuzione, Marino ha poi reso noto che "per il mese di maggio sono previste" consegne di vaccini Pfizer all'Italia per "circa 2,5 milioni di dosi a settimana e da giugno 3,5 milioni".

Alla domanda sul prolungamento del richiamo del vaccino Pfizer a 42 giorni raccomandato dal Cts, la direttrice medica ha precisato: "L'azienda non può discostarsi da quanto approvato dalle autorità regolatorie, questo però non toglie e non può escludere assolutamente che le autorità sanitarie possono raccomandare dosaggi alternativi per motivi di sanità pubblica. L'obiettivo comune è sconfiggere il coronavirus, le aziende mediche forniscono i propri dati, ma le decisioni finali rimangono alle autorità sanitarie".

Ieri Marino aveva sottolineato che il vaccino "è stato studiato per una seconda somministrazione a 21 giorni", spiegando che "dati su di un più lungo range di somministrazione al momento non ne abbiamo se non nelle osservazioni di vita reale, come è stato fatto in Uk. E’ una valutazione del Cts che ha delle sue basi, osserveremo quello che succede. Come Pfizer dico però di attenersi a quello che è emerso dagli studi scientifici, quindi la somministrazione a 21 giorni, perché questo garantisce i risultati che hanno permesso l’autorizzazione".