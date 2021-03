Vaccino Pfizer "sicuro su 12-15enni, efficacia al 100%"

I dati del trial clinico in corso, ad annunciarli sono Pfizer e BionTech: risposta immunitaria robusta

Il vaccino Pfizer - BionTech si è rivelato "sicuro ed efficace" negli adolescenti dai 12 ai 15 anni, secondo i dati del trial clinico in corso su circa 2-300 giovani. Tanto che le due aziende puntano al suo possibile utilizzo già dal prossimo anno scolastico. Ad annunciare i risultati sono stati Pfizer e BionTech, spiegando, in una nota congiunta, che sottometteranno i dati all'ente regolatore Usa, la Food and Drug Administration (Fda), nelle prossime settimane.

Il vaccino, sottolineano, è risultato "efficace del 100% nel prevenire la malattia sintomatica, emerge dal trial, e ha innescato una risposta immunitaria anche più robusta di quella vista nei giovani adulti". Al momento il vaccino è autorizzato per l'uso di emergenza dai 16 anni in su.