Vaccino Pfizer, Ue: "In arrivo 75 mln di dosi in più"

(Adnkronos)

- "Stiamo lavorando con le case farmaceutiche per assicurare che i vaccini arrivino agli europei. BionTech-Pfizer consegnerà 75 mln di dosi aggiuntive" di vaccino anti-Covid "nel secondo trimestre dell'anno, e fino a 600 mln di dosi in totale nel 2021". Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, via social network.