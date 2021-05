Vaccino Pfizer, von der Leyen: "Contratto Ue per 1,8 miliardi di dosi"

"Per il 2021-2023. Seguiranno altri contratti e altre tecnologie per i vaccini"

"Felice di annunciare che la Commissione europea ha appena approvato un contratto per 900 milioni di dosi garantite più 900 milioni di opzioni con Pfizer-BioNTech per il 2021-2023. Seguiranno altri contratti e altre tecnologie per i vaccini". Così su Twitter la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.

"La vaccinazione sta procedendo bene - dice la presidente della Commissione Europea - Ora prepariamo la fase successiva della nostra risposta". E indica i tre step successivi, ovvero "le seconde dosi", il "trattamento delle possibili varianti" e "la vaccinazione di bambini e adolescenti".