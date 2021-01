Mosca, 11 gen. (Adnkronos)

Il ministero della Sanità in Russia ha dato il via libera alla sperimentazione di una versione light del vaccino contro il covid Sputnik. Sarà sempre l'Istituto Gamaleya di Mosca a organizzare i trial che termineranno a fine anno. Nella prima fase della sperimentazione sono stati coinvolti 150 volontari. Lo Sputnik Light ha un effetto di minor durata ma potrà essere somministrato a una fascia più ampia della popolazione. Dopo tre settimane dalla prima e unica dose garantisce una immunità per 3-4 mesi.