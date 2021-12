Vaccino Scanzi, verbale medico di base: "Mai detto fosse caregiver, non conosco i genitori"

"Io non conosco i genitori di Scanzi, non ero a conoscenza se Scanzi convivesse con loro e non ero in grado di affermare o tantomeno di certificare la loro appartenenza ad una categoria fragile". Ad affermarlo a verbale è il medico di base di Andrea Scanzi, Roberto Romizi, il quale, all’indomani del clamore mediatico suscitato dalla vaccinazione di Scanzi e dell’apertura di un’inchiesta da parte della procura di Arezzo, dopo essere stato sentito dai Carabinieri come persona informata sui fatti, si presenta spontaneamente al Comando per rendere ulteriori dichiarazioni e sottolineare la sua estraneità alla vicenda.

"Tale circostanza, a riguardo appunto alla fragilità dei genitori, mi venne riferita da Scanzi durante l’unica conversazione telefonica il giorno 4.03.2021 e tale confidenza non la rappresentai mai a nessuno”, sottolinea il medico nel verbale visionato dall’Adnkronos. Il riferimento è, in particolare, al dottor Evaristo Giglio, medico della Usl di Arezzo che ha gestito la vaccinazione del giornalista e con il quale lo stesso medico di base lo mise in contatto. “Mi sono reso conto, anche leggendo le varie ricostruzioni giornalistiche, ed ascoltando alcune interviste rilasciate dal dottor Giglio Evaristo, che a suo dire sarei io colui che gli avrebbe in un certo senso certificato l’appartenenza dello Scanzi Andrea alla categoria dei cosiddetti ‘caregiver’ nei confronti dei suoi genitori”, sottolinea infatti, aggiungendo: “Con il Giglio non mi sono più sentito a riguardo delle modalità di sottoposizione dello Scanzi alla vaccinazione, mi sono solo informato se l’evento si fosse verificato. Non ho partecipato al fatto e desidero solo ribadire di aver messo in contatto lo Scanzi con il Giglio”.

Sulla vicenda del vaccino a Scanzi, la Procura di Arezzo ha aperto un’inchiesta (senza indagati) per la quale è stata richiesta l’archiviazione da parte del sostituto procuratore Marco Dioni. L'udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione è fissata per domani, 3 dicembre, dinnanzi al Gip del tribunale di Arezzo, Giulia Soldini.