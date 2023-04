"Vade retro Satana", arriva vademecum online per cacciare il diavolo

A realizzarlo è l’Ufficio stampa della Conferenza episcopale siciliana in collaborazione con l'Ufficio regionale per la Pastorale esorcistica

Vade retro Satana. Arriva un vademecum ad hoc per difendersi dal diavolo. A realizzarlo, in cinque puntate da oggi, è l’Ufficio stampa della Conferenza episcopale siciliana in collaborazione con l’Ufficio regionale per la Pastorale esorcistica, sul tema 'Il diavolo, il grande sconfitto'. "Da sempre – osserva mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e presidente della Conferenza episcopale siciliana – le Chiese di Sicilia riservano una particolare attenzione verso le persone che soffrono, e tra queste anche per quelle che soffrono per l’azione del maligno".

La prima puntata ha come testimone fra Benigno Palilla, direttore dell’Ufficio regionale per la Pastorale esorcistica nonché formatore degli esorcisti di Sicilia. Le altre puntate andranno online ogni sabato mattina. “Il documentario - spiegano gli ideatori - vuole essere un approfondimento che, attraverso le testimonianze degli esperti e di chi è stato a contatto diretto con il maligno, risponde ad alcune delle domande sull’argomento con più frequenza ci vengono rivolte: chi è il demonio? Come agisce? Perché Dio permette un male simile? Come si svolge il rito degli esorcismi? Come difendersi dal maligno?".

Il vademecum via web parlerà delle vittime dell’azione del demonio, con il racconto di esperienze di esorcismi e liberazioni di fra Benigno. Nella terza puntata un esorcista di Messina parlerà del rito degli esorcismi, quindi sarà presentata la testimonianza di una donna liberata. Nell’ultima puntata viene presentato una sorta di prontuario per conoscere e difendersi dal maligno, con i consigli degli esorcisti siciliani.