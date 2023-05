Vaia: "Diagnosi precoce Hiv può cambiare vita, test gratuiti allo Spallanzani"

Per la Settimana europea dedicata, "screening rapido e anonimo, fondamentale conoscere e prevenire"

"Conoscere e prevenire è fondamentale. Una diagnosi precoce di Hiv può cambiare la vita e consente di mettere subito in atto una terapia efficace". E' il messaggio lanciato sui social da Francesco Varia, direttore generale dell'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, che - in vista della Testing week europea (la Settimana europea del test), edizione primaverile - ricorda la possibilità di sottoporsi a test gratuiti nella struttura capitolina.

"Centro di riferimento nazionale, l'Inmi Spallanzani promuove uno screening rapido, assolutamente gratuito e anonimo, su Hiv, epatite e sifilide", spiega il Dg. Sarà possibile sottoporsi ai test nell'istituto romano lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 14; mercoledì dalle 14 alle 18; sabato dalle 9 alle 12.