Vaiolo delle scimmie, casi Uk salgono a 71

Prima infezione confermata in Scozia, ancora nessun contagio in Galles e Irlanda del Nord

L'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (Ukhsa) ha rilevato altri 14 casi di vaiolo delle scimmie in Inghilterra, che portano a 70 il totale delle infezioni confermate dal 7 maggio. In Uk i casi passano complessivamente a 71, dopo che le autorità sanitarie della Scozia hanno accertato un primo caso di 'monkeypox'. Al 23 maggio, nessuna infezione è stata identificata in Galles o Irlanda del Nord.

Ieri l'Ukhsa aveva reso noto che nel Regno Unito "è in corso la vaccinazione dei contatti ad alto rischio". "Fino alle 10 del 23 maggio, oltre 1.000 dosi di" vaccino anti-vaiolo "Imvanex sono state fornite, o stanno per esserlo, alle strutture del Servizio sanitario nazionale. Nel Regno Unito - si legge - rimangono oltre 3.500 dosi di Imvanex".