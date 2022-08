Vaiolo delle scimmie, Ciccozzi: "Bene partire con vaccino ma da solo non basta"

"Era giusto offrire il vaccino anti-vaiolo alle categorie più a rischio e solo a quelle, perché altrimenti non avrebbe avuto senso, anche se ricordiamo che la mortalità" per vaiolo delle scimmie "in Italia è pari a zero. Serve però lavorare molto sulla prevenzione di una malattia sessualmente trasmessa e sappiamo bene alcune regole che sono molto semplici: la quarantena se si è positivi, evitare i rapporti sessuali promiscui, utilizzare sempre il preservativo. La migliore prevenzione è stare attenti". Così all'Adnkronos Salute Massimo Ciccozzi, responsabile dell'Unità di Statistica medica ed Epidemiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma, commenta l'avvio nel Lazio e in altre tre regioni della vaccinazione anti-Monkeypox.