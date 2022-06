"Non è emergenza sanitaria ma serve monitoraggio"

Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità il vaiolo delle scimmie non può essere ancora considerato una emergenza sanitaria. Lo ha stabilito il Comitato d'emergenza dell'organizzazione che ha tuttavia sottolineato come "il controllo dell'ulteriore diffusione" di questa epidemia "richiede intensi sforzi di risposta".