Vaiolo delle scimmie, sequenziato genoma completo al San Matteo di Pavia

Il team di virologi e ricercatori della Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia, guidati dal professor Fausto Baldanti, ha sequenziato l’intero genoma di un ceppo di virus del vaiolo delle scimmie (Mpvx) dal tampone vescicolo cutaneo di uno dei pazienti di ritorno dalle Canarie.

Il genoma completo di monkeypox è stato sequenziato direttamente dal campione biologico mediante un approccio di metagenomica con il sequenziamento di nuova generazione (Ngs). "Un’analisi filogenetica preliminare mostra chiaramente che il genoma ottenuto appartiene al clade dell'Africa occidentale di Mpxv ed è più strettamente correlato con i ceppi riscontrati recentemente in Portogallo e nel resto d’Europa - commenta Fausto Baldanti, direttore Uoc Microbiologia e virologia del San Matteo - Attualmente i casi positivi finora diagnosticati al San Matteo sono 4, ed è in corso il sequenziamento dei 3 casi rimanenti. Infine, sono in corso le analisi per due ulteriori casi sospetti".

I virologi e ricercatori che hanno sequenziato il genoma sono Piera D’Angelo, Guglielmo Ferrari, Stefano Gaiarsa, Federica Giardina, Stefania Paolucci, Antonio Piralla, Greta Petazzoni e Federica Zavaglio. "Complimenti alla squadra di ricercatori guidati dal professor Fausto Baldanti - ha commentato la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti - Un importante risultato che certifica l'altissimo livello internazionale raggiunto dalla ricerca biomedica della sanità lombarda".