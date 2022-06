Vaiolo scimmie, in Uk casi superano quota 300

Superano quota 300 i casi di vaiolo delle scimmie confermati nel Regno Unito. E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento dell'Agenzia per la sicurezza sanitaria Ukhsa, che ha rilevato altri 77 casi: nel dettaglio "73 casi aggiuntivi" di Monkeypox virus sono stati segnalati "in Inghilterra, 2 casi aggiuntivi in ​​Scozia e 2 in Galles". Queste rilevazioni portano "il numero totale confermato nel Regno Unito a 302 al 5 giugno". Attualmente dunque il bilancio è: 287 casi confermati in Inghilterra, 10 in Scozia, 2 in Irlanda del Nord e 3 in Galles.