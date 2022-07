A fronte di un continuo aumento a livello globale di casi di vaiolo delle scimmie, l'Organizzazione mondiale della Sanità rivaluterà se l'epidemia costituisca un'emergenza di salute pubblica di portata internazionale. Nelle prossime ore infatti si riunisce il comitato d'emergenza. Sono 14mila i casi confermati in 70 Paesi 5 decessi in Africa. Aggiornata la guida per uomini che hanno rapporti sessuali con uomini.